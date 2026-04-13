Screening gratuito per l’epatite C Emilia Romagna prima in Italia per indice di copertura sulla popolazione
In Emilia-Romagna il servizio sanitario regionale ha avviato uno screening gratuito per l’epatite C nel 2022. Nel 2024, questa regione è la prima in Italia a superare il 50% di copertura sulla popolazione generale destinataria del test, mantenendo il primato anche nel 2025. Dato che l’iniziativa è stata introdotta da due anni, rappresenta una delle prime regioni a implementare questa procedura su larga scala.
Emilia-Romagna prima Regione in Italia, anche nel 2025, per indice di copertura sulla popolazione generale destinataria dello screening per l’epatite C, che lo scorso anno ha per la prima volta superato il 50%: da quando fu introdotto nel 2022 dal servizio sanitario regionale, tra i primi a.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Epatite C, Emilia-Romagna al top per indice di coperturaEmilia-Romagna prima Regione in Italia, anche nel 2025, per indice di copertura sulla popolazione generale destinataria dello screening per l’epatite...
Leggi anche: Tumori, un’unica senologia per Bologna: nasce in Emilia-Romagna uno dei Centri screening e diagnosi più grandi d’Italia