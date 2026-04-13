Screening gratuito per l’epatite C Emilia Romagna prima in Italia per indice di copertura sulla popolazione

In Emilia-Romagna il servizio sanitario regionale ha avviato uno screening gratuito per l’epatite C nel 2022. Nel 2024, questa regione è la prima in Italia a superare il 50% di copertura sulla popolazione generale destinataria del test, mantenendo il primato anche nel 2025. Dato che l’iniziativa è stata introdotta da due anni, rappresenta una delle prime regioni a implementare questa procedura su larga scala.