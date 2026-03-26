Il divario digitale frena screening e prevenzione Indice nazionale si ferma a 46 su 100 con forti squilibri regionali

Il divario digitale ostacola le attività di screening e prevenzione, limitando l’accesso ai servizi sanitari. Secondo i dati più recenti, l’indice nazionale si attesta a 46 su 100. Si registrano notevoli differenze tra le varie regioni, con alcune che mostrano livelli di copertura molto inferiori rispetto ad altre. La situazione evidenzia le disparità esistenti nel sistema sanitario italiano legate alla diffusione delle tecnologie digitali.

(Adnkronos) –. L’89% dei cittadini che utilizzano con facilità portali e servizi online "si sente coinvolto nelle iniziative di promozione della salute proposte da istituzioni e professionisti sanitari". Comunicazione interpersonale e umanizzazione delle cure "restano un. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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