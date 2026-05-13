NXT 12.052026 Il debutto di Naraku

Dopo sette giorni dalla precedente puntata di NXT, arriva il debutto di Naraku, annunciato durante la trasmissione del 12 maggio 2026. La settimana tra gli eventi sembra scorrere lentamente, ma il tempo effettivo trascorso vola senza che ci si renda conto. I fan seguono con attenzione le novità e gli sviluppi che si sono susseguiti nel frattempo, tra attese e anticipazioni.

Ciao Bro di Zona Wrestling, i 7 giorni tra una puntata di NXT e l’altra sembrano passare così lentamente eppure volano e non ti rendi conto del tempo trascorso. Hoka Hey!!! Tatum Paxley & Lizzy Rain vs Nikkita Lyons & Zaria (3 5) Queste le chiamo entrate da wrestler, la contesa invece è un banale tag team match sorretto dal carisma che le 4 trasmettono sul quadrato. Nikkita ha uno scambio di calci con Tatum, però quando va per il cambio Zaria senza rimorso la abbandona. Mentre la Paxley dà il tag a Lizzy che finisce la leonessa con il Thunder Strike 1..2.3 Vincitrici: Tatum Paxley Lizzy Rain Backstage: Kendal e Wren si ripromettono che non finiranno mai come Sol Ruca e Zaria, non credo ci sia il rischio.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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ANALISI WWE NXT DEL 12 MAGGIO 2026 : IL DEBUTTO DI NARAKU !!

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