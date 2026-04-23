Giovanni Caccamo inizia il suo tour dei dieci anni con un concerto al Teatro Dal Verme di Milano, previsto per l’11 giugno. L’evento celebra il suo percorso musicale, con uno spettacolo che include anche un tributo a Battiato. La tournée ripercorre i momenti salienti della sua carriera e si svolge in diverse città italiane.

? Cosa sapere Giovanni Caccamo inaugura il tour dei dieci anni al Teatro Dal Verme di Milano l'11 giugno.. L'evento con Gianni Morandi e Angelina Mango celebra il percorso musicale e il tributo a Battiato.. Il 11 giugno 2026, il Teatro Dal Verme di Milano ospiterà l’inizio del tour L’alba dentro l’imbrunire, un percorso celebrativo che segna i dieci anni di attività artistica di Giovanni Caccamo. Il cantautore inaugurerà questa tappa speciale per la rassegna Panorami Sonori insieme all’Orchestra I Pomeriggi Musicali, sotto la direzione di Valter Sivilotti, portando in scena un repertorio che include i brani più iconici della sua carriera e un tributo al mentore Franco Battiato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caccamo a Milano: tour dei 10 anni tra musica e tributo a Battiato

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