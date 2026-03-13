Nel 2025 in Abruzzo si sono verificati quasi duecento episodi di aggressione negli ospedali, secondo i dati del Ministero della Salute. Il report indica che numerosi operatori sanitari, tra cui infermieri, sono stati coinvolti in questi episodi di violenza. La situazione è stata segnalata come un fenomeno preoccupante, con un'attenzione crescente sulle condizioni di sicurezza nelle strutture sanitarie della regione.

L'Aquila - Il report del Ministero della Salute registra centinaia di operatori coinvolti. Infermieri e personale sanitario tra i più esposti a violenze. Nel corso del 2025 in Abruzzo sono stati registrati 199 episodi di aggressione ai danni di operatori sanitari e sociosanitari, con circa 300 professionisti coinvolti. I dati emergono dalla Relazione annuale dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, pubblicata dal Ministero della Salute e dedicata al monitoraggio degli episodi di violenza nelle strutture sanitarie italiane. L’analisi evidenzia come il fenomeno continui a rappresentare una criticità significativa per il sistema sanitario, coinvolgendo in particolare il personale impegnato nelle attività assistenziali a contatto diretto con pazienti e familiari. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Aggressioni negli ospedali, allarme in Abruzzo: quasi duecento episodi nel 2025

Articoli correlati

Body cam negli ospedali più a rischio aggressioni: nel 2024 erano state quasi 5.700 in LombardiaPronte ad arrivare più di 500 body cam anti aggressione destinate agli operatori del pronto soccorso in Lombardia.

Boom di aggressioni a medici e infermieri. Nel 2025 quasi 18milaCon una media di 50 aggressioni al giorno i violenti si tolgono i medici di torno.

Una selezione di notizie su Aggressioni negli

Temi più discussi: Medici e infermieri nel mirino, aumentano le aggressioni in corsia: 160 nel 2025; Violenze contro medici e infermieri, l'allarme del Bambino Gesù: Casi raddoppiati in cinque anni; Aggressioni nei pronto soccorso, Ora una legge per proteggere gli operatori sanitari; Sicurezza in Pronto Soccorso, firmato un protocollo d'intesa tra AOUM e Questura di Ancona. Un sistema integrato per prevenire le aggressioni e la violenza contro il personale sanitario - Questura di Ancona | Polizia di Stato.

Violenze contro medici e infermieri, l'allarme del Bambino Gesù: Casi raddoppiati in cinque anniI numeri diffusi dall'ospedale pediatrico in occasione della Giornata nazionale contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari ... romatoday.it

Aggressioni negli ospedali modenesi, 464 episodi nel 2025, oltre un caso al giornoAggressioni, minacce, violenze verbali e fisiche, danneggiamenti alle strutture: un fenomeno, quello che colpisce gli operatori sanitari e socio-sanitari, che non smette mai di stupire. Perché non ... temponews.it

REGIONE - Giornata contro la violenza sui sanitari: nel 2025 in Lombardia aggressioni negli ospedali in calo (-15,2%) https://lecconotizie.com/societa/lecco-societa/giornata-contro-la-violenza-sui-sanitari-nel-2025-in-lombardia-aggressioni-negli-ospedali-in-c - facebook.com facebook

VIOLENZE SUI MEZZI PUBBLICI: È BOOM IN TUTTO L’OCCIDENTE. ECCO I NUMERI Sui mezzi pubblici, ambienti in cui la violenza è più facile da compiere e più difficile da prevenire, le aggressioni sono aumentate in modo esponenziale negli ultimi ann x.com