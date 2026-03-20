Le aggressioni negli ospedali continuano a verificarsi con frequenza, senza segni di diminuzione. Secondo dati e grafici recenti, le iniziative del governo, che prevedevano un inasprimento delle pene, non hanno portato a un calo degli episodi violenti. Le statistiche indicano che i casi di aggressione sono rimasti costanti nel tempo, evidenziando una situazione che non si è modificata con le misure adottate.

Dati e grafici mostrano che la strategia del governo di aumentare le pene non ha funzionato: nel 2025 ne sono state segnalate più di 18mila I dati sulle aggressioni a medici, infermieri e dipendenti degli ospedali diffusi dal ministero della Salute, che dal 2023 raccoglie le segnalazioni dalle regioni, dimostrano che le leggi approvate negli ultimi anni non hanno risolto né tantomeno limitato i problemi. Nel 2025 sono stati segnalati 18mila episodi di violenza fisica o verbale, in linea con i dati dell’anno precedente, ma le persone coinvolte sono aumentate: nel 2024 erano circa 22mila tra personale medico, infermieristico, tecnico e sociosanitario, lo scorso anno sono state oltre 23mila, per la precisione 23. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le aggressioni negli ospedali non sono diminuite

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