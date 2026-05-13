Nuovo Villaggio del Fanciullo Belletti confermato presidente

Il comitato generale della Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo ha approvato il bilancio 2025 e ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione per il triennio 2026-2028. Tra i membri confermato il presidente in carica. La comunicazione ufficiale è stata diffusa attraverso una nota stampa, senza ulteriori dettagli sui componenti del nuovo organo direttivo. La fondazione prosegue così con le sue attività di gestione e programmazione.

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Il comitato generale della Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo, dopo l’approvazione del bilancio 2025, ha provveduto ad eleggere il nuovo consiglio di amministrazione per il triennio 2026-2028. Sono risultati eletti nove Consiglieri: Paolo Belletti, Carlo Boattini, Dario Foschini, Giovanni Gagliardi, Patrizio Lamonaca, Maurizio Maldera, Giovanna Piaia, Michele Sanza, Piergiorgio Vasi. Il nuovo Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione di insediamento, ha riconfermato nella carica di presidente Paolo Belletti ed eletto Dario Foschini in quella di vicepresidente. Mentre per Belletti questo è il sesto mandato da Presidente della Fondazione, Foschini è invece al suo primo incarico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovo Villaggio del Fanciullo, Belletti confermato presidente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fondazione Villaggio del Fanciullo, Belletti confermato presidente per il sesto mandatoIl comitato generale della Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028 durante... Rissa in sala mensa al Villaggio del Fanciullo: cinque giovani feritiAttimi di tensione al Villaggio del Fanciullo di Pordenone dopo che nella giornata di martedì 28 aprile è scoppiata una rissa tra due giovani... Argomenti più discussi: Paolo Belletti confermato alla presidenza della Fondazione Nuovo villaggio del fanciullo; Fondazione Villaggio del Fanciullo, Belletti confermato presidente per il sesto mandato; Villaggio del Fanciullo di Ravenna, rinnovato il Consiglio di amministrazione: confermato Paolo Belletti presidente; NEW LIFE RUN: una corsa per il Villaggio del Fanciullo SOS. Biancavilla: il CdA dell’IPAB Casa del fanciullo Francesca Messina mette in vendita terreni e fabbricato per pagare gli stipendi arretrati dei dipendenti dell'ente youtu.be/ogL2lit2fB4 x.com Dalla radio al pane, un villaggio per guarire insieme le dipendenzeA Ravenna, una delle strutture della fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo aiuta chi ha un percorso difficile per problemi psichiatrici e di dipendenze. Sono tante le attività che si svolgono per ... rainews.it