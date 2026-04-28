Rissa in sala mensa al Villaggio del Fanciullo | cinque giovani feriti

Nella giornata di martedì 28 aprile, nel Villaggio del Fanciullo di Pordenone, si è verificata una rissa tra due giovani nella sala mensa. Durante l’accaduto, cinque giovani sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine, che hanno prestato assistenza e avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. La rissa ha causato momenti di tensione tra i presenti.

Attimi di tensione al Villaggio del Fanciullo di Pordenone dopo che nella giornata di martedì 28 aprile è scoppiata una rissa tra due giovani all'interno della sala mensa. Da quanto si apprende il fatto è avvenuto intorno alle 12 nell'istituto di viale de la Comina. I ragazzi, durante la pausa.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Fuga di gas al Villaggio del Fanciullo, complesso intervento dei pompieriI Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Pordenone sono stati impegnati in un intervento di messa in sicurezza di un serbatoio GPL nelle... Leggi anche: Eurovast per il sociale. Uova di Pasqua solidali al Villaggio del Fanciullo Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Rissa nella sala mensa del Villaggio del Fanciullo, cinque minorenni stranieri in ospedale; Tredicenne adescata da un pedofilo mentre gioca online, mamma e papà lanciano l'allarme: l'uomo arrestato a Milano. Rissa nella sala mensa del Villaggio del Fanciullo, cinque minorenni stranieri in ospedalePORDENONE - Una violenta rissa tra minori stranieri non accompagnati è scoppiata oggi - 28 aprile - attorno alle 12 al Villaggio del Fanciullo di Pordenone, in viale della Comina. ilgazzettino.it