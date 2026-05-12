Fondazione Villaggio del Fanciullo Belletti confermato presidente per il sesto mandato

Da ravennatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'assemblea tenutasi a Ravenna lo scorso 30 aprile, il comitato generale della Fondazione Villaggio del Fanciullo ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028. È stato confermato alla presidenza il presidente uscente, che si appresta a completare il suo sesto mandato. La riunione ha visto la partecipazione dei membri del comitato e dei rappresentanti della fondazione.

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Il comitato generale della Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028 durante l'assemblea del 30 aprile scorso, tenutasi a Ravenna. Paolo Belletti è stato riconfermato alla presidenza: per lui si tratta del sesto mandato.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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