Fondazione Villaggio del Fanciullo Belletti confermato presidente per il sesto mandato
Durante l'assemblea tenutasi a Ravenna lo scorso 30 aprile, il comitato generale della Fondazione Villaggio del Fanciullo ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028. È stato confermato alla presidenza il presidente uscente, che si appresta a completare il suo sesto mandato. La riunione ha visto la partecipazione dei membri del comitato e dei rappresentanti della fondazione.
Il comitato generale della Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028 durante l'assemblea del 30 aprile scorso, tenutasi a Ravenna. Paolo Belletti è stato riconfermato alla presidenza: per lui si tratta del sesto mandato.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Eurovast per il sociale. Uova di Pasqua solidali al Villaggio del Fanciullo
Rissa in sala mensa al Villaggio del Fanciullo: cinque giovani feritiAttimi di tensione al Villaggio del Fanciullo di Pordenone dopo che nella giornata di martedì 28 aprile è scoppiata una rissa tra due giovani...
Si parla di: Gioco d’azzardo patologico, una conferenza -spettacolo a Dozza; Locorotondo: presentazione di Terrae.
Il pomeriggio trascorso qualche giorno fa dagli ospiti della C.r.a.p. Il Villaggio del Fanciullo a guardare le foto dell’Africa con il nostro amico Giuseppe Beltotto, ha aperto una finestra sul mondo e ci ha lasciato una grande lezione: non serve essere medici per facebook
I 75 anni del Villaggio del Fanciullo Un porto sicuro per l’accoglienzaL’istituzione celebra l’importante traguardo e abbiamo intervistato Melosi, presidente della fondazione Portiamo avanti lo spirito di don Enzo e don Diomede che hanno saputo integrare i giovani ... lanazione.it