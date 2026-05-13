Nuovo stadio bocciato ultimatum ad Aurora Immobiliare Progetto con carenze strutturali ed economiche

Il Comune di Rimini ha respinto il progetto per il nuovo stadio Romeo Neri, evidenziando problemi strutturali e documentali considerati fondamentali. L’amministrazione ha inviato un ultimatum al raggruppamento guidato da Aurora Immobiliare, sottolineando le criticità emerse durante l’esame del progetto presentato. La decisione mette in discussione il futuro dell’intervento, che ora si trova in una fase di stallo.

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