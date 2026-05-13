Nuovo stadio bocciato ultimatum ad Aurora Immobiliare Progetto con carenze strutturali ed economiche
Il Comune di Rimini ha respinto il progetto per il nuovo stadio Romeo Neri, evidenziando problemi strutturali e documentali considerati fondamentali. L’amministrazione ha inviato un ultimatum al raggruppamento guidato da Aurora Immobiliare, sottolineando le criticità emerse durante l’esame del progetto presentato. La decisione mette in discussione il futuro dell’intervento, che ora si trova in una fase di stallo.
Il futuro del nuovo stadio Romeo Neri è appeso a un filo. Il Comune di Rimini ha infatti messo nero su bianco le criticità emerse nell’esame del progetto presentato dal raggruppamento guidato da Aurora Immobiliare, parlando di carenze strutturali e documentali ritenute decisive per il prosieguo.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Notizie correlate
Bocciato il progetto stadio-clinica. Ricorso della Regione accolto dal Tar. La palla passa al Consiglio di StatoIl Tar accoglie il ricorso presentato dalla Regione sul progetto stadio-clinica della Ternana calcio, avallato dal Comune.
Leggi anche: Nuovo Stadio, ultimatum della FIGC al Napoli: novità disastrosa in vista di Euro2032