Nuovo Stadio ultimatum della FIGC al Napoli | novità disastrosa in vista di Euro2032

La FIGC ha dato un ultimatum al Napoli riguardo al nuovo stadio, sottolineando che ci sono rischi di conseguenze negative per Euro 2032 se non si farà progressi. La questione dello stadio di Napoli è ormai al centro di un acceso confronto, con molte difficoltà ancora da superare. La situazione resta complessa e senza una risoluzione immediata.

Il nuovo Stadio è diventato un vero e proprio caso in quel di Napoli. Da diversi anni è un tema ricorrente, ma la soluzione definitiva deve ancora arrivare. Ora la città partenopea rischia seriamente di restare fuori dalla lista degli Stadi di Euro 2032: ecco cosa chiede la FIGC. La nuova casa del Napoli è uno dei temi più discussi negli ultimi periodi, soprattutto in vista di quelli che saranno gli europei del 2032. La città per parteciparvi, però, ha bisogno di un nuovo impianto: più adeguato e sicuramente più moderno sotto tutti i punti di vista. Le opzioni, come risaputo sono due: restyling del Maradona, o costruzione di un nuovo impianto.