Treni al via stasera il nuovo sciopero di 24 ore | viaggi a rischio anche a Novara

Stasera alle 21 partirà uno sciopero di 24 ore che coinvolge il settore ferroviario. La protesta, decisa dai sindacati Cub Trasporti e Sgb, potrebbe causare disservizi e cancellazioni dei treni. I pendolari di Novara e di altre città dovranno fare attenzione agli aggiornamenti sui collegamenti e alle eventuali variazioni di orario.

Prenderà il via alle 21 di oggi, venerdì 27 febbraio, lo sciopero di 24 ore del trasporto ferroviario indetto dai sindacati Cub Trasporti e Sgb.A scioperare è il personale del comparto ferroviario del Gruppo Fs, di Italo e di Trenord. Secondo quanto pubblicato sul sito del Ministero dei Trasporti.