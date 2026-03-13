Altri cento posti moto in arrivo a Como | il nuovo parcheggio di piazza Santa Teresa

A Como sono prossimi alla conclusione i lavori per un nuovo parcheggio per moto in piazzale Santa Teresa. Sono stati realizzati circa cento posti in più, destinati ai motociclisti della zona. La struttura si trova ormai alla fase finale, con le operazioni di completamento che sembrano imminenti. L’intervento riguarda esclusivamente la creazione di nuovi spazi di sosta nella zona centrale della città.

I lavori per la realizzazione di un parcheggio per moto in piazzale Santa Teresa a Como sono in dirittura di arrivo. A illustrare l'avanzamento dei lavori è stato il sindaco Alessandro Rapinese insieme all'assessore ai Lavori pubblici, Maurizio Ciabattoni, in un video pubblicato sulla pagina Ffacebook del primo cittadino. Rapinese ha spiegato che oltre ai quaranta posti moto già disponibili si sta procedendo con la realizzazione della soletta di una seconda porzione di parcheggio che ospiterà una sessantina di stalli. Quando saranno pronti? Il primo cittadino ha spiegato che saranno usufruibili dal 22 marzo, data della partita Como - Pisa. 🔗 Leggi su Quicomo.it

