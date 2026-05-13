Nuovo polo della pesca Pontile galleggiante e casette per il mercato

È stato avviato il cantiere per il nuovo polo della pesca a Marina di Massa, che prevede un pontile galleggiante e delle casette destinate al mercato. Il progetto consente di portare le reti dei pescatori direttamente al banco vendita e si è finalmente concretizzato dopo un periodo di attesa. L’autorizzazione ufficiale ha permesso di avviare i lavori e di dare il via alla realizzazione dell’opera.

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Dalle reti dei pescatori direttamente al banco vendita: il progetto per il nuovo polo della pesca a Marina di Massa esce finalmente dal limbo delle intenzioni e diventa un cantiere autorizzato. Con la firma del Provvedimento numero 337 dell’8 maggio 2026, il Comune ha approvato l’ autorizzazione paesaggistica che permette di intervenire in modo concreto sulla darsena davanti alla ex colonia Ugo Pisa. Si chiude così un lungo percorso burocratico per dare una sede stabile e moderna ai pescatori locali, che da tempo attendevano strutture adeguate per lo sbarco e la vendita diretta del pesce sul Lungomare di Ponente. Il piano prevede due novità principali: l’installazione di un pontile galleggiante nella darsena, che potrà essere rimosso se necessario, e la costruzione di prefabbricati in legno destinati al mercato ittico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovo polo della pesca. Pontile galleggiante e casette per il mercato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lecco, il pontile galleggiante cambia volto: addio ai coni arancioni, ecco il piano di rifacimentoChiunque abbia camminato negli ultimi mesi sul pontile galleggiante di Riva Martiri delle Foibe avrà notato i coni arancioni messi sulla pedana,... Ancona: mercato d’Armi, +650k e bar per un nuovo poloLa giunta comunale di Ancona ha dato il via libera alla variante interna del progetto di riqualificazione di Piazza d’Armi, approvando modifiche... Argomenti più discussi: Nuovo polo della pesca. Pontile galleggiante e casette per il mercato; Nido Vernato, incontro con le famiglie per il nuovo Polo dell’Infanzia 0-6; Edilizia scolastica, inaugurata questa mattina la nuova mensa del polo scolastico ‘Carducci’; comunemanoppello. Ottimizzazione della ricerca Google(TG:e10838).jof - Results on X | Live Posts & Updates x.com Nuovo consiglio della Confcooperative agroalimentare e pesca CampaniaA Visciano, presso la sala conferenze dell'Eremo dei Camaldoli, assemblea della Confcooperative Agroalimentare e Pesca Campania, la Federazione che aggrega cooperative agricole, agroalimentari, di ... ansa.it