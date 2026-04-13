Lecco il pontile galleggiante cambia volto | addio ai coni arancioni ecco il piano di rifacimento

Nel corso degli ultimi mesi, il pontile galleggiante situato sulla riva dei Martiri delle Foibe a Lecco ha mostrato visibilmente dei coni arancioni posizionati sulla sua superficie. Questa presenza ha attirato l’attenzione di chi frequenta l’area, indicando un problema di stabilità o di sicurezza. Recentemente, è stato annunciato un intervento di rifacimento del pontile, che prevede la rimozione dei coni e l’esecuzione di lavori di manutenzione.

Chiunque abbia camminato negli ultimi mesi sul pontile galleggiante di Riva Martiri delle Foibe avrà notato i coni arancioni messi sulla pedana, segno di uno stato di salute non ottimale. Le assi in legno che formano il piano di calpestio della piattaforma – dieci metri per quindici di lago.🔗 Leggi su Leccotoday.it Meteo Google cambia volto: l’AI riassume il tempo, addio app dedicata.Un cambiamento significativo è in atto per gli utenti Android che utilizzano l’app Meteo di Google. Cormano cambia volto: parte il nuovo piano urbanistico con i cittadiniIl volto urbano di Cormano si prepara a una trasformazione radicale attraverso la redazione di una nuova Variante al Piano del Governo del Territorio...