Ancona | mercato d’Armi +650k e bar per un nuovo polo

La giunta comunale di Ancona ha approvato una variante interna del progetto di riqualificazione di Piazza d’Armi, con l’obiettivo di ristrutturare il mercato e i locali per i bar. Sono stati approvati interventi strutturali e impiantistici per adeguare gli spazi alle esigenze degli operatori. La modifica prevede un investimento di oltre 650 mila euro.

La giunta comunale di Ancona ha dato il via libera alla variante interna del progetto di riqualificazione di Piazza d’Armi, approvando modifiche strutturali e impiantistiche per adattare il nuovo mercato alle esigenze reali degli operatori. Questa decisione, presa il 12 marzo 2026, comporta un incremento dei costi di circa 650 mila euro, coperti da risorse già stanziate nel quadro economico iniziale, con una proroga del cronoprogramma di un mese e mezzo. L’intervento non si limita a semplici aggiustaggi estetici ma tocca il cuore funzionale della struttura: dal nuovo layout delle pescherie alla riorganizzazione dell’area ortofrutta, fino all’aggiornamento degli impianti elettrici e idrici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ancona: mercato d’Armi, +650k e bar per un nuovo polo Articoli correlati Leggi anche: Sanità, per l'Ecm nasce Meduspace: "Nuovo polo formativo in mercato frammentato" Ancona: +5,8% acquisti casa, giovani di nuovo nel mercato immobiliare.Ancona Inverte la Tendenza: Comprare Casa Ora Più Conveniente dell'Affitto Ancona sta vivendo una svolta nel mercato immobiliare: l'acquisto di una... Contenuti e approfondimenti su Ancona mercato d'Armi 650k e bar per un... Temi più discussi: Ancona, nuova variante per il mercato di piazza d’Armi: Più moderno e funzionale; Piazza d'Armi, via libera alla variante interna: un nuovo passo verso il futuro mercato cittadino; Piazza d'Armi, via libera alla variante interna: un nuovo passo verso il futuro mercato cittadino; Piano Ancona, i commercianti aspettano il nuovo mercato – VIDEO. Piazza d'Armi, via libera alla variante interna: un nuovo passo verso il futuro mercato cittadinoLa giunta comunale ha approvato la seconda perizia di variante del primo lotto funzionale della riqualificazione, un aggiornamento che adeguerà il progetto alle esigenze emerse nel confronto con gli o ... anconatoday.it Ancona, nuova variante per il mercato di piazza d’Armi: «Più moderno e funzionale»ANCONA – Pescherie ripensate, nuova caffetteria nell’area ortofrutta, impianti aggiornati e spazi ridisegnati su misura per chi ci lavorerà ogni giorno. Il cantiere di Piazza d’Armi cambia ancora ... centropagina.it @corriereadriatico.it ANCONA Rinvio a giudizio. È questa la richiesta formulata dalla Procura di Ancona nei confronti di Maurizio Iacoangeli, direttore della Clinica di Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. Al capo d’accusa già ip facebook