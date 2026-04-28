Un cantiere fermo al 14% il Policlinico di Palermo perde i fondi del Pnrr ma la Regione prova a salvare i lavori

Il cantiere del Policlinico di Palermo si trova al 14% di avanzamento, e con la scadenza europea sempre più vicina, la Regione cerca di trovare soluzioni per mantenere aperti i finanziamenti del Pnrr destinati all’opera. La situazione attuale ha comportato la perdita di parte dei fondi previsti, mettendo in discussione la prosecuzione dei lavori e il rispetto dei tempi stabiliti.

Con un cantiere fermo al 14% e la scadenza europea ormai alle porte, il Policlinico perde parte dei fondi del Pnrr che gli spettavano. Così l'intervento sull'edificio 8 - l'ex plesso di Igiene e Microbiologia - è finito al centro di una rimodulazione decisa dalla Regione per evitare di.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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