Proseguono i sabato sera live al Circo della Farfalla | sul palco i Brothers No More
Sabato 25 aprile 2026 il Circo della Farfalla, circolo Arci di Francavilla Fontana, ospiterà ancora una serata dedicata alla musica dal vivo. Sul palco si esibiranno i Brothers No More, continuando la serie di eventi musicali che animano i sabati sera del locale. La serata rappresenta una delle numerose occasioni per ascoltare musica dal vivo in questa location, che da tempo propone concerti settimanali.
FRANCAVILLA FONTANA - Sabato 25 aprile 2026 un nuovo appuntamento con la musica dal vivo al Circo della Farfalla, circolo Arci di Francavilla Fontana. Sul palco saliranno i Brothers No More.La band nasce a Salerno nel 2022, con Gerry Guarino alla voce, D. Guarino alle chitarre, Paolo Langella al.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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