Proseguono i live al Circo della Farfalla | sul palco Hugo Race
Sabato 2 maggio 2026 si terrà un nuovo concerto al Circo della Farfalla, il circolo Arci di Francavilla Fontana. Sul palco si esibirà Hugo Race, artista noto per le sue performance dal vivo. L’evento fa parte di una serie di concerti programmati in questa stagione. L’ingresso è aperto al pubblico e l’appuntamento si inserisce nel calendario di iniziative musicali del circolo.
FRANCAVILLA FONTANA - Sabato 2 maggio 2026 nuovo appuntamento con la musica dal vivo al Circo della Farfalla, circolo Arci di Francavilla Fontana. Hugo Race, cantante e produttore australiano, porterà sul palco il suo incredibile repertorio in un suggestivo spettacolo in solo.Musicista e.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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