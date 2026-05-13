Un'unità navale è stata sottoposta a quarantena nella notte a Bordeaux, dopo l’arrivo da Brest. A bordo si trovano circa 1.700 persone, tutte isolate in seguito a un decesso registrato tra i passeggeri. Le autorità sanitarie francesi hanno segnalato che la causa più probabile del decesso è una gastroenterite, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sull’origine dell’epidemia.

Nuovo allarme sanitario su una nave da crociera. Circa 1.700 persone sono state messe in quarantena su una nave arrivata nella notte a Bordeaux da Brest dopo che un passeggero è morto presumibilmente a causa di una gastroenterite. Lo hanno riferito le autorità sanitarie francesi all'Afp. Tra i 1.233 passeggeri, in maggioranza britannici e irlandesi, oltre al novantenne deceduto, una cinquantina hanno manifestato disturbi gastrointestinali e sono in corso analisi per rilevare l'eventuale presenza di norovirus, secondo una fonte sanitaria che precisa che a bordo si trovano anche 514 membri dell'equipaggio. La nave della compagnia Ambassador Cruise Line, partita dalle Isole Shetland il 6 maggio, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di raggiungere Bordeaux, da dove dovrebbe ripartire in linea di massima per la Spagna.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nuovo allarme sanitario su una nave da crociera. Focolaio di gastroenterite in Francia: un morto e 1700 isolati

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