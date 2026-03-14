ADL sceglie Monteruscello per il nuovo centro sportivo del Napoli

Il presidente del Napoli ha deciso di realizzare il nuovo centro sportivo della squadra nell’area di Monteruscello. La scelta riguarda il luogo dove si svilupperà il progetto e dove si concentreranno le strutture dedicate alla preparazione e allo sviluppo dei giocatori. La decisione è stata annunciata recentemente e riguarda un passo importante per il futuro del club.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha scelto l’area dove procedere alla costruzione del nuovo centro sportivo del Napoli. “Il nuovo centro sportivo del Napoli potrebbe sorgere a Monteruscello. De Laurentiis sarebbe pronto a investire circa 10 milioni di euro per i terreni. L’operazione la sta seguendo Bruno Discepolo, ex assessore regionale e referente del progetto. Dal Comune di Pozzuoli, però, filtra cautela: i tempi dell’operazione vengono definiti ancora lunghi”. Sky, De Rosa: “Due motivi dietro al turnover di Sarri: è un’occasione per fare gruppo. Gabbiadini? C’è un solo problema.” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - ADL sceglie Monteruscello per il nuovo centro sportivo del Napoli Articoli correlati Leggi anche: Nuovo centro sportivo Napoli: ADL investe 10 milioni a Pozzuoli Accordo tra De Laurentiis ed il Sindaco di Pozzuoli per il nuovo centro sportivo del NapoliIl Napoli di Aurelio de Laurentiis sembra aver trovato l’area dove costruire il nuovo centro sportivo per la squadra partenopea. Nuovo centro sportivo del Napoli a Monteruscello