Al via il nuovo censimento per i Luoghi del cuore del Fai nell’Agrigentino in gara ben 331 siti

È iniziata oggi la tredicesima edizione de “I Luoghi del cuore”, il censimento promosso dal Fondo per l’ambiente italiano. In questa occasione, nell’Agrigentino si contano 331 siti iscritti, che cittadini e comunità possono votare per chiedere interventi di tutela e valorizzazione. La campagna coinvolge diverse realtà locali, che intendono sensibilizzare sull’importanza di preservare i luoghi di interesse storico e naturale presenti sul territorio.

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