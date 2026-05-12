Al via il nuovo censimento per i Luoghi del cuore del Fai nell’Agrigentino in gara ben 331 siti
È iniziata oggi la tredicesima edizione de “I Luoghi del cuore”, il censimento promosso dal Fondo per l’ambiente italiano. In questa occasione, nell’Agrigentino si contano 331 siti iscritti, che cittadini e comunità possono votare per chiedere interventi di tutela e valorizzazione. La campagna coinvolge diverse realtà locali, che intendono sensibilizzare sull’importanza di preservare i luoghi di interesse storico e naturale presenti sul territorio.
Prende ufficialmente il via oggi, martedì 12 maggio, la tredicesima edizione de “I Luoghi del cuore”, il grande censimento nazionale promosso dal Fai - Fondo per l’ambiente italiano che invita cittadini e comunità a votare i luoghi italiani da salvare, valorizzare e proteggere. E la provincia di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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