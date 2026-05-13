Nuovo caso di Epatite A nel Napoletano | chiusa una scuola a Santa Maria la Carità

Un caso di Epatite A è stato segnalato in una scuola di Santa Maria la Carità, nel Napoletano. Di conseguenza, il sindaco ha deciso di chiudere temporaneamente l'edificio per permettere la sanificazione degli ambienti. L’istituto rimarrà chiuso fino a quando le operazioni di igienizzazione saranno completate e sarà considerato sicuro per gli studenti e il personale. Nessun altro dettaglio sulle persone coinvolte è stato diffuso.

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Il sindaco ha disposto la chiusura di un istituto scolastico della città, per procedere alla sanificazione degli ambienti, dopo un caso di Epatite A riscontrato all'interno della scuola.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Autoarticolato a fuoco a Santa Maria la CaritàTempo di lettura: < 1 minuto Ieri in tarda serata i carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate sono intervenuti in via Pioppelle a Santa Maria... Fiamme a Santa Maria la Carità: autoarticolato in cenere, indaginiL'incendio che ha illuminato la notte a Santa Maria la Carità Un lampo di luce improvviso ha squarciato l'oscurità di Santa Maria la Carità, in... Temi più discussi: Torna l'allarme epatite A: chiusa una scuola; Caso di epatite A, chiusa una scuola a Santa Maria la Carità; Nuovo caso di Epatite A nel Napoletano: chiusa una scuola a Santa Maria la Carità; Rischio contagio da epatite, il sindaco di Santa Maria la Carità sospende le lezioni alla De Filippo. Santa Maria la Carità – Massima attenzione alla sicurezza sanitaria nelle scuole della provincia di Napoli. #epatitea #sanificazione #santamarialacarita #cronacanapoli #napolieprovincia #social #storie #ultimenotizie Leggi l'articolo completo Leggi la… x.com Ho davvero paura reddit Nuovo caso di Epatite A nel Napoletano: chiusa una scuola a Santa Maria la CaritàIl sindaco ha disposto la chiusura di un istituto scolastico della città, per procedere alla sanificazione degli ambienti, dopo un caso di Epatite A riscontrato ... fanpage.it Santa Maria la Carità, caso di epatite A: disposta la sanificazione del plesso «De Filippo»Santa Maria la Carità – Massima attenzione alla sicurezza sanitaria nelle scuole della provincia di Napoli. In data odierna, il sindaco di Santa Maria la ... cronachedellacampania.it