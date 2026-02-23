Autoarticolato a fuoco a Santa Maria la Carità

Un incendio ha coinvolto un autoarticolato in via Pioppelle a Santa Maria la Carità, provocato da un principio di fuoco che si è sviluppato nel vano motore. I carabinieri sono arrivati rapidamente sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni all’autoarticolato sono ingenti. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare, mentre le forze dell’ordine indagano sulla vicenda.