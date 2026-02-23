Autoarticolato a fuoco a Santa Maria la Carità
Un incendio ha coinvolto un autoarticolato in via Pioppelle a Santa Maria la Carità, provocato da un principio di fuoco che si è sviluppato nel vano motore. I carabinieri sono arrivati rapidamente sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni all’autoarticolato sono ingenti. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare, mentre le forze dell’ordine indagano sulla vicenda.
Tempo di lettura: < 1 minuto Ieri in tarda serata i carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate sono intervenuti in via Pioppelle a Santa Maria la Carità per l’incendio di un autoarticolato. Le fiamme nel piazzale di una ditta di autotrasporti. La motrice è andata completamente distrutta, danneggiato parte del rimorchio. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
La morte misteriosa di una ragazza di Santa Maria della Carità: indaga la squadra mobileLa morte di Maria Donnarumma a Santa Maria della Carità ha suscitato grande attenzione nell’intera comunità.
Leggi anche: Giubileo, chiusa la prima Porta Santa a Santa Maria Maggiore
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Camion in fiamme sulla A10 tra Aeroporto e Pegli, alle 5.30 riaperta una corsia; Autoarticolato in fiamme in autostrada, traffico bloccato. L'incendio sta bruciando anche le barriere fonoassorbenti -; Tir in fiamme in A10: riapertura prevista all'alba di martedì, traffico cittadino in tilt; Camion a fuoco sulla superstrada: colonna di fumo nera visibile da decine di km.
Autoarticolato che trasporta sale esce fuori strada sulla SR439 a LajaticoUn mezzo con 28 tonnellate di sale esce dalla carreggiata: conducente illeso, operazioni concluse dopo due ore ... gonews.it
Sul posto sono intervenuti forze dell’ordine, vigili del fuoco e i soccorritori del 118Uta Autoarticolato si ribalta sulla provinciale 2, all’altezza di Uta, nel sud Sardegna: grave l’autista. Sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento della centrale operativa del Comando ... lanuovasardegna.it
Autoarticolato a fuoco a Santa Maria la Carità. Distrutta la motrice, danneggiato parte del rimorchio #ANSA x.com
Buongiorno #firenze #firenzetoday #buongiorno Credits Opera di Santa Maria del Fiore - facebook.com facebook