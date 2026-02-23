Fiamme a Santa Maria la Carità | autoarticolato in cenere indagini

Un incendio ha distrutto un autoarticolato a Santa Maria la Carità, provocando un’enorme esplosione che ha svegliato i residenti. La causa sembra essere un guasto meccanico, che ha acceso le fiamme sulla strada principale. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, ma il veicolo è andato completamente in cenere. Le autorità stanno ancora indagando sulla dinamica dell’incidente, mentre i residenti si chiedono cosa possa aver provocato il guasto.

L'incendio che ha illuminato la notte a Santa Maria la Carità. Un lampo di luce improvviso ha squarciato l'oscurità di Santa Maria la Carità, in provincia di Napoli, poco dopo il tramonto di ieri. A dare spettacolo, purtroppo, non è stata una festa o un evento gioioso, ma un incendio che ha avvolto un autoarticolato nel piazzale di una ditta di trasporti in via Pioppelle 108. Le fiamme, alte e voraci, hanno divorato la motrice del mezzo pesante, riducendola a un relitto fumante, mentre il rimorchio ha subito danni parziali. La scena, descrivono i testimoni, era impressionante: le lingue di fuoco si alzavano verso il cielo, trasformando la notte in giorno.