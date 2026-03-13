Controlli sulla velocità nuovo autovelox fisso pronto a multare | ecco da quando entra in funzione

Da giovedì 19 marzo sarà operativa una nuova telecamera fissa per il controllo della velocità in via Melucci, sulla strada che collega Rimini a Riccione. La postazione è stata installata recentemente e sarà attiva per monitorare i veicoli che superano i limiti di velocità nella zona. Le autorità hanno annunciato che il dispositivo inizierà a multare chi non rispetta i limiti di velocità.

Da giovedì, 19 marzo, entrerà in funzione un nuovo autovelox fisso in via Melucci, sulla direttrice da Rimini verso Riccione. Il dispositivo fa parte del piano di potenziamento dei sistemi di controllo della velocità approvato dall’amministrazione comunale per aumentare la sicurezza stradale. Lo annuncia, in una nota, l’amministrazione comunale. Dopo un periodo di attività preventiva nel quartiere il nuovo autovelox fisso installato in via Melucci entra così in funzione. Il dispositivo, autorizzato dalla Prefettura di Rimini in applicazione del nuovo Codice della Strada e del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'aprile 2024, va ad ampliare la rete di postazioni fisse già attive sul territorio comunale, completando un piano di potenziamento del sistema di rilevamento approvato dalla giunta comunale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Articoli correlati

Autovelox mobili in Lombardia, controlli della velocità sino a domenica 1 marzo. Ecco dove e quandoMilano, 23 febbraio 2026 – Per chi guida primi giorni della settimana a rischio nebbia in Lombardia poi attenzione annunciate dalle previsioni meteo...

Autovelox mobili in Lombardia: ecco dove e quando sono i controlli della velocità su strade e autostradeMilano, 20 gennaio 2026 – Attenti ai tratti ghiacciati, non solo in montagna, e alla nebbia ma soprattutto rispettate i limiti di velocità in...

Approfondimenti e contenuti su Controlli sulla velocità nuovo...

Temi più discussi: Cinque nuovi autovelox attivi in città: rafforzati i controlli sulla velocità; Mappa Autovelox e tutor 2026: dove sono?; Tutte le vie controllate con l'autovelox e dagli accertatori della sosta; Agli ingressi di Foggia entrano in funzione i rilevatori di velocità, slitta l'installazione dei foto-red ai semafori - FoggiaToday.

Autovelox omologati, nuove regole sui controlli stradali e impatto reale sulla validità delle multeNuove regole sugli autovelox: cosa cambia per multe e controlli Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta riscrivendo le regole per l’omol ... assodigitale.it

Nuovo cartello stradale con rombo bianco: cos'è, come funziona e chi può circolare nelle corsie carpoolingIl nuovo cartello stradale indica le corsie riservate al carpooling (almeno 2 persone a bordo). Attualmente attivo in Francia, prevede multe da 135 euro ... virgilio.it

Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/controlli-rincari-carburanti-truffa-accise-distributori-abusivi-AIFtYEwB - facebook.com facebook

Reni malati per un italiano su dieci. Controlli gratuiti nella giornata mondiale: oggi 12 marzo "Porte Aperte in Nefrologia". Dalla dieta allo sport, le regole della prevenzione #ANSA x.com