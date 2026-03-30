Il Centro per l'impiego di Ortona ha avviato una ricerca di un magazziniere per conto di un'azienda locale. La posizione si trova nella zona di Villamagna, in Val di Foro. La selezione riguarda candidati interessati a lavorare in questa località.

Si offre inizialmente un periodo di valutazione con contratto a tempo determinato di 6 mesi con successiva possibilità di trasformazione a tempo indeterminato a 40 ore settimanali Il Centro per l'impiego di Ortona ricerca, per conto di un'azienda locale, un magazziniere per lavorare in località Villamagna-Val di Foro. Le attività da svolgere sono: carico e scarico merci, supporto alle attività quotidiane, utilizzo del computer per la gestione base. Sono richieste: esperienza nella mansione, conoscenze informatiche base e il possesso di patente B (automunito). Si offre inizialmente un periodo di valutazione con contratto a tempo determinato di 6 mesi con successiva possibilità di trasformazione a tempo indeterminato a 40 ore settimanali, orario di lavoro giornaliero 8-12:30 15-18:30. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Si cerca un magazziniere per lavorare in località Val di Foro

Articoli correlati

Leggi anche: Nasce il comitato per il no Val di Foro/Marrucina in vista del referendum

Il circolo Val di Foro del Pd dice no alle primarie di coalizione: tutti i temi affrontati nel congressoSi è svolto ad Ari il congresso programmatico del circolo del Partito Democratico della Val di Foro.