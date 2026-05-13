Nuovi scavi alla Rocca di Cervia Vecchia
Sono iniziati nuovi scavi alla Rocca di Cervia Vecchia, che fanno parte della seconda fase del progetto Cervia Archeologica. Le operazioni sono concentrate sull’area della fortezza, senza dettagli specifici sui risultati finora raggiunti. Le attività si svolgono sotto la supervisione delle autorità competenti e sono destinate a portare alla luce eventuali reperti o strutture ancora nascoste. La pianificazione si inserisce in un programma di indagini più ampio.
La Rocca di Cervia Vecchia sarà al centro della nuova fase degli scavi del progetto Cervia Archeologica. Il 2026 si prospetta come un momento decisivo per le indagini archeologiche sulla Rocca, fulcro della memoria storica e simbolo dell’identità salinara e cittadina di Cervia Vecchia, che prosperò fino al Seicento. Il progetto potrà contare, infatti, su un finanziamento di 50mila euro. La direzione scientifica delle attività è affidata al professor Andrea Augenti, mentre gli scavi sul campo vedono protagonisti gli studenti dell’Università di Bologna guidati dai dottori Marco Cavalazzi e Mila Bondi. Ripercorrendo le tappe delle campagne...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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