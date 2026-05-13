Nuovi scavi alla Rocca di Cervia Vecchia

Sono iniziati nuovi scavi alla Rocca di Cervia Vecchia, che fanno parte della seconda fase del progetto Cervia Archeologica. Le operazioni sono concentrate sull’area della fortezza, senza dettagli specifici sui risultati finora raggiunti. Le attività si svolgono sotto la supervisione delle autorità competenti e sono destinate a portare alla luce eventuali reperti o strutture ancora nascoste. La pianificazione si inserisce in un programma di indagini più ampio.

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