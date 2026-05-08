Sequestro cantiere via Zecca Vecchia a Milano le FOTO di scavi e preziosi reperti romani nell' area destinata a costruzione di un hotel

A Milano, un cantiere in via Zecca Vecchia è stato sequestrato dopo il ritrovamento di reperti archeologici romani emersi durante gli scavi. L'area, destinata alla costruzione di un hotel di cinque piani con 199 stanze, era stata approvata dal Comune senza valutazioni approfondite. Le immagini mostrano i lavori in corso e i resti archeologici, che si trovano nell'area interessata dal progetto edilizio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Volevano costruire un hotel di cinque piani, 199 stanze - con parere "inerte" del Comune -, su un'area di inestimabile valore storico-archeologico nel cuore di Milano. Il caso del sequestro del cantiere di via Zecca Vecchia interroga ancora una volta la responsabilità delle istituzioni nei confronti.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sequestro cantiere via Zecca Vecchia a Milano, le FOTO di scavi e preziosi reperti romani nell'area destinata a costruzione di un hotel Notizie correlate Inchiesta urbanistica Milano, sequestrato cantiere via Zecca Vecchia: hotel su scavi archeologiciLa guardia di finanza di Milano ha sequestrato oggi il cantiere di un hotel in costruzione da 199 stanze in via Zecca Vecchia, nel pieno centro... Milano, sequestrato il cantiere in via Zecca Vecchia: hotel bloccato? Cosa sapere La Guardia di Finanza sequestra il cantiere per un hotel in via Zecca Vecchia. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: È stato sequestrato il cantiere di un nuovo hotel in centro a Milano; Milano, urbanistica, sequestrato il cantiere in via Zecca Vecchia: Atti falsi per edificare hotel da 199 stanze su importante sito archeologico; Urbanistica a Milano, sequestrato il cantiere di via Zecca Vecchia: Hotel su sito archeologico; Milano | Cinquevie – Sequestrato il cantiere di via Zecca Vecchia… e ora?. È stato sequestrato il cantiere di un nuovo hotel in centro a MilanoNell'area era in costruzione un hotel a cinque piani per un totale di circa duecento stanze dove c'era un ex garage. L'accusa: Atti falsi per l'edificazione su importante sito archeologico ... milanotoday.it Urbanistica a Milano, sequestrato il cantiere di via Zecca Vecchia: Hotel su sito archeologicoSecondo le ipotesi la pm Marina Petruzzella e dell’aggiunto Paolo Ielo i costruttori si sarebbe avvalso di tutta una serie di atti falsi ... milano.repubblica.it Milano | Cinquevie – Sequestrato il cantiere di via Zecca Vecchia… e ora - facebook.com facebook Sotto sequestro il garage diventato hotel di lusso Nuovo filone dell'inchiesta sull'urbanistica a Milano. 38 indagati per il cantiere di Via Zecca Vecchia: "Asportati anche reperti archeologici" Il servizio di Elisabetta Santon x.com