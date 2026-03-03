Il rotolo della sorte | colori e parole dal libro di Ester la visita speciale a tema Purim al Museo della Padova Ebraica

Domenica 15 marzo, alle 11 e alle 16, il Museo della Padova Ebraica organizza una visita speciale dedicata a Purim. L’evento si concentra sui temi del libro di Ester, con un percorso tra colori e parole che approfondiscono questa celebrazione. La visita è aperta al pubblico e vuole offrire un’occasione per scoprire gli aspetti legati a questa ricorrenza ebraica.

Domenica 15 marzo, alle ore 11 e alle ore 16, ti aspettiamo al Museo per una visita speciale dedicata a Purim, uno degli appuntamenti più significativi della tradizione ebraica. Il Museo racconterà il prezioso rotolo padovano del Settecento per accompagnarti alla scoperta della storia della.