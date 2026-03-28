Lunedì 6 aprile, il museo della Padova ebraica organizza due visite speciali alle 11 e alle 16, dedicate alla commemorazione di Pesach, la festa pasquale ebraica. Durante l’evento si approfondirà il significato della Haggaddah, il testo rituale della celebrazione, e al termine si svolgerà una merenda. L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che vogliono conoscere meglio questa festività.

Lunedì 6 aprile, alle ore 11 e alle ore 16, ti aspettiamo al Museo per una visita speciale dedicata a Pesach, la Pasqua ebraica. Attraverso la lettura della Haggadah, il testo simbolo di questa festività, scopriremo insieme racconti, rituali e significati che da secoli vengono tramandati in tutto il mondo.Pesach, che in ebraico significa “passaggio”, celebra la conquista della libertà del popolo ebraico dalla schiavitù in Egitto: una storia potente, ancora oggi viva e attuale. Al termine della visita, potrai assaporare Matzot e Charoseth, due cibi tradizionali che accompagnano la lettura della Haggadah. Sarà possibile completare l’esperienza con una visita guidata in Sinagoga. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Al museo della Padova ebraica visita speciale a tema Pesach, approfondimento sulla Haggaddah e merenda finale

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