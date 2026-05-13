Nuovi imbarazzi sui reali Gb inchiesta su Ong anti-schiavitù di Eugenie di York

Nuovi imbarazzi coinvolgono la famiglia reale britannica, con un’inchiesta che riguarda un'organizzazione non governativa anti-schiavitù collegata a un membro della famiglia reale. L’indagine si concentra sui rapporti tra questa ONG e alcuni individui e gruppi coinvolti in attività contro la tratta di esseri umani. Le autorità stanno valutando documenti e testimonianze per fare chiarezza sulla reale portata delle operazioni e sui finanziamenti ricevuti dall’organizzazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ancora imbarazzi sulla famiglia reale britannica e in particolare sul ramo del casato che discende dall'ex principe Andrea, già duca di York, figlio terzogenito della regina Elisabetta II e fratello minore di re Carlo III privato di tutti i titoli in seguito all'escalation di rivelazioni degli ultimi anni sullo scandalo riguardanti le frequentazioni con il defunto faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein. Questa volta le ombre - pur di portata meno gravi - si allungano su una fondazione caritativa fondata dalla principessa Eugenie, secondogenita di Andrew Mountbatten-Windsor e di Sarah Ferguson, divenuta proprio di recente mamma per la terza volta.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nuovi imbarazzi sui reali Gb, inchiesta su Ong anti-schiavitù di Eugenie di York ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Eugenie di York rinuncia al patronato di una charity contro la schiavitù: lo scandalo del padre Andrea non si spegneLa trentacinquenne si è dimessa da Anti Slavery International UK, la più antica Organizzazione no-profit contro la schiavitù e a tutela dei diritti... Bufera sulle principesse Beatrice ed Eugenie: nuove ombre sui finanziamenti della famiglia YorkDopo l’allontanamento dalla corte, le principesse Beatrice ed Eugenie di York tornano al centro dell’attenzione a causa delle nuove rivelazioni che... Temi più discussi: Nuovi imbarazzi sui reali Gb, inchiesta su Ong anti-schiavitù di Eugenie di York; Restaurato in 4K e ridoppiato: arriva in sala Mononoke; Divisi sulla legge elettorale; Lo spread Btp-Bund chiude in rialzo a 76,7 punti. Nuovi imbarazzi sui reali Gb, inchiesta su Ong anti-schiavitù di Eugenie di York(ANSA) - LONDRA, 13 MAG - Ancora imbarazzi sulla famiglia reale britannica e in particolare sul ramo del casato che discende dall'ex principe Andrea, già duca di York, figlio terzogenito della regina ... corrieredellosport.it La principessa Eugenie di York è incinta del terzo figlio: la foto con l’ecografia e l’annuncio ufficialeLa principessa Eugenie è in attesa del terzo figlio, atteso per l’estate: l’annuncio ufficiale di Buckingham Palace parla di una famiglia «entusiasta» e di un re «deliziato». La notizia, anticipata da ... vanityfair.it