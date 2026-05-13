Nuovi imbarazzi sui reali Gb inchiesta su Ong anti-schiavitù di Eugenie di York

Da ilgiornale.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi imbarazzi coinvolgono la famiglia reale britannica, con un’inchiesta che riguarda un'organizzazione non governativa anti-schiavitù collegata a un membro della famiglia reale. L’indagine si concentra sui rapporti tra questa ONG e alcuni individui e gruppi coinvolti in attività contro la tratta di esseri umani. Le autorità stanno valutando documenti e testimonianze per fare chiarezza sulla reale portata delle operazioni e sui finanziamenti ricevuti dall’organizzazione.

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Ancora imbarazzi sulla famiglia reale britannica e in particolare sul ramo del casato che discende dall'ex principe Andrea, già duca di York, figlio terzogenito della regina Elisabetta II e fratello minore di re Carlo III privato di tutti i titoli in seguito all'escalation di rivelazioni degli ultimi anni sullo scandalo riguardanti le frequentazioni con il defunto faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein. Questa volta le ombre - pur di portata meno gravi - si allungano su una fondazione caritativa fondata dalla principessa Eugenie, secondogenita di Andrew Mountbatten-Windsor e di Sarah Ferguson, divenuta proprio di recente mamma per la terza volta.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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