Eugenie di York ha deciso di lasciare il suo incarico come patrona di una organizzazione contro la schiavitù. La notizia arriva in un momento di grande attenzione mediatica sul padre, Andrea, coinvolto in un procedimento legale. La sua decisione non è stata accompagnata da comunicazioni ufficiali che spieghino i motivi, e rimane isolata rispetto alle vicende giudiziarie che coinvolgono il padre.

La trentacinquenne si è dimessa da Anti Slavery International UK, la più antica Organizzazione no-profit contro la schiavitù e a tutela dei diritti umani del mondo. Stando al The Observer, la principessa avrebbe deciso di fare un passo indietro rispetto al suo impegno come patrona della charity in seguito alle vicende che hanno coinvolto il padre e che hanno avuto un impatto sulla sua posizione. Il profilo della principessa Eugenie è stato rimosso dal sito web dell'organizzazione, che prima di questo momento ne elogiava l'impegno «a tutto campo nella lotta contro la schiavitù moderna». Il patronato della principessa durava da sette anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Vanityfair.it - Eugenie di York rinuncia al patronato di una charity contro la schiavitù: lo scandalo del padre Andrea non si spegne

