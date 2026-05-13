Nuove strutture sanitarie nell’entroterra | aprono ospedale e casa di comunità a Santa Margherita e Bivona

Sono state inaugurate due nuove strutture sanitarie nell’entroterra dell’Agrigentino, un ospedale e una casa di comunità, situate rispettivamente a Santa Margherita e Bivona. Questi interventi si aggiungono alle strutture esistenti per migliorare l’assistenza nelle zone interne della provincia. La realizzazione di queste strutture mira a rafforzare l’offerta sanitaria locale e a garantire servizi più vicini alle comunità di queste aree.

La sanità territoriale dell’Agrigentino compie un nuovo passo avanti con l’apertura di due strutture destinate a rafforzare l’assistenza sanitaria nelle aree interne della provincia. L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento inaugurerà infatti nei prossimi giorni l’ospedale di comunità di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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