Dalle pesche di Bivona all’olio dei Sicani | ecco Trovai la piattaforma che mette in rete i produttori dell’entroterra

Il progetto di due giovani imprenditori unisce decine di aziende agroalimentari: filiera corta, prodotti locali e nuove opportunità per chi sceglie di restare Dalle pesche di Bivona Igp ai formaggi di montagna, dall’olio extravergine biologico al miele premiato nei concorsi internazionali. L’entroterra siciliano è un mosaico di produzioni di qualità che spesso rimangono poco visibili e difficili da intercettare. Da questa realtà nasce “Trovai”, una nuova piattaforma digitale che punta a mettere in rete decine di aziende agroalimentari tra le montagne sicane e la costa sud-occidentale della Sicilia. Il progetto prende forma tra le province di Agrigento e Palermo e ha l’obiettivo di creare una vera e propria infrastruttura digitale della filiera corta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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