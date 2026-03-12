Aggressioni ai sanitari 464 episodi nelle strutture sanitarie modenesi nell' ultimo anno

Nell’ultimo anno, nelle strutture sanitarie di Modena si sono verificati 464 episodi di aggressione ai sanitari. In occasione della Giornata nazionale dedicata alla lotta contro la violenza sugli operatori sanitari e socio-sanitari, le tre aziende sanitarie della provincia hanno deciso di aderire al messaggio della Regione Emilia-Romagna. La iniziativa mira a sensibilizzare su questa problematica.

I dati confermano che il fenomeno delle aggressioni è tutt’altro che marginale: in Emilia-Romagna sono state registrate 2.715 segnalazioni, con un lieve incremento rispetto al 2024 e anche sul territorio provinciale i dati sono in aumento. Un fenomeno "inaccettabile e incomprensibile", - come ha dichiarato l’Assessore Fabi, che necessita di un impegno congiunto tra istituzioni, servizi sanitari e comunità. In linea con le indicazioni regionali, anche nel territorio modenese vengono adottate misure per aumentare la sicurezza del personale e migliorare la capacità di prevenzione e gestione degli episodi di violenza. Le tre Aziende hanno... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

