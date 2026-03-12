Aggressioni ai sanitari 464 episodi nelle strutture sanitarie modenesi nell' ultimo anno
Nell’ultimo anno, nelle strutture sanitarie di Modena si sono verificati 464 episodi di aggressione ai sanitari. In occasione della Giornata nazionale dedicata alla lotta contro la violenza sugli operatori sanitari e socio-sanitari, le tre aziende sanitarie della provincia hanno deciso di aderire al messaggio della Regione Emilia-Romagna. La iniziativa mira a sensibilizzare su questa problematica.
I dati confermano che il fenomeno delle aggressioni è tutt’altro che marginale: in Emilia-Romagna sono state registrate 2.715 segnalazioni, con un lieve incremento rispetto al 2024 e anche sul territorio provinciale i dati sono in aumento. Un fenomeno "inaccettabile e incomprensibile", - come ha dichiarato l’Assessore Fabi, che necessita di un impegno congiunto tra istituzioni, servizi sanitari e comunità. In linea con le indicazioni regionali, anche nel territorio modenese vengono adottate misure per aumentare la sicurezza del personale e migliorare la capacità di prevenzione e gestione degli episodi di violenza. Le tre Aziende hanno... 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Sicurezza della collettività: 890 accertamenti in un anno in strutture sanitarieL'obiettivo di fondo è quello di tutelare la sicurezza e la salute della collettività.
Lavori di pubblica utilità. Nelle nostre strutture sanitarie inserite 280 persone in 5 anniSono state circa 280 le persone che dal 2021 al 2025 sono state accolte dall’Aou e dall’Ausl di Modena per lo svolgimento di percorsi di lavoro di...
Argomenti discussi: Tra ospedali e strutture modenesi 464 aggressioni, più di una al giorno.
Aggressioni in sanità: infermieri i più colpiti secondo i dati Ausl RomagnaViolenza sugli operatori sanitari, i dati Ausl Romagna mostrano un aumento degli episodi nel 2025. Gli infermieri risultano la categoria più colpita. nurse24.it
Crescono le aggressioni ai sanitari: nel 2025 più di 7 al giornoLa maggior parte delle violenze - fisiche o verbali - riguarda gli infermieri. Colpite soprattutto le donne. La Regione punta su informazione e supporto psicologico ... rainews.it