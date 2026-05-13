Nuove indicazioni Primo ciclo | come progettare il curricolo nel 2026 3 webinar

Da orizzontescuola.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati annunciati tre webinar dedicati alla progettazione del curricolo nel primo ciclo scolastico nel 2026. Il corso si rivolge a docenti, referenti di dipartimento, funzioni strumentali e dirigenti scolastici, con l’obiettivo di supportarli nell’interpretazione delle Indicazioni Nazionali 2025. Durante gli incontri, si approfondirà come leggere e applicare le nuove linee guida pedagogiche per la costruzione del curricolo nel primo ciclo di istruzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il corso intende accompagnare docenti, funzioni strumentali, referenti di dipartimento e dirigenti scolastici nella lettura pedagogica e operativa delle Indicazioni Nazionali 2025, con particolare attenzione alla progettazione del curricolo nel primo ciclo. Il percorso non si limiterà a una presentazione normativa del documento, ma proporrà una chiave di lavoro concreta: trasformare le Indicazioni in scelte. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Le nuove Indicazioni Nazionali 2025 e il curricolo: cosa devono fare le scuole

Video Le nuove Indicazioni Nazionali 2025 e il curricolo: cosa devono fare le scuole

Notizie correlate

Nuove Indicazioni nazionali Primo ciclo dal 2026-2027, MIM emana la nota: latino opzionale alle medie e più informatica e approccio all’Intelligenza Artificiale nel curricoloIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato l’attuazione delle nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del...

Docente con tre anni di servizio non rientrato nel primo ciclo dei percorsi INDIRE avrà priorità nel secondo ciclo ma non ci sono ancora le indicazioniNel question time del 4 marzo su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto della presidenza nazionale Anief, è...

Temi più discussi: Nuove Indicazioni Nazionali 2025, quali adempimenti per i dirigenti scolastici?; Indicazioni Nazionali per i licei 2026: l’ANP chiede di modificare alcuni aspetti della consultazione; Sabato a Reggio Emilia seminario sul tema Nuove Indicazioni e Curricolo di Istituto; La scuola di Valditara: una pratica di disciplinamento.

Licei, nuove Indicazioni nazionali: avviate le audizioni e il modello della consultazione forzata delle scuoleDal 23 aprile al 31 maggio la consultazione online delle scuole mediante un questionario a crocette senza possibilità di esercitare alcun giudizio critico. FLC CGIL in audizione l’11 maggio ... flcgil.it

nuove indicazioni primo cicloIndicazioni Nazionali licei, questionario per le scuole. Anp al Mim: ampliare spazio per le risposteIndicazioni Nazionali secondo ciclo: il 22 aprile è stato pubblicato il testo della bozza del nuovo documento volto a riformare i programmi della scuola secondaria di secondo grado.Si è aperta ora la ... tecnicadellascuola.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web