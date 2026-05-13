Nuove indicazioni Primo ciclo | come progettare il curricolo nel 2026 3 webinar

Sono stati annunciati tre webinar dedicati alla progettazione del curricolo nel primo ciclo scolastico nel 2026. Il corso si rivolge a docenti, referenti di dipartimento, funzioni strumentali e dirigenti scolastici, con l’obiettivo di supportarli nell’interpretazione delle Indicazioni Nazionali 2025. Durante gli incontri, si approfondirà come leggere e applicare le nuove linee guida pedagogiche per la costruzione del curricolo nel primo ciclo di istruzione.

Il corso intende accompagnare docenti, funzioni strumentali, referenti di dipartimento e dirigenti scolastici nella lettura pedagogica e operativa delle Indicazioni Nazionali 2025, con particolare attenzione alla progettazione del curricolo nel primo ciclo. Il percorso non si limiterà a una presentazione normativa del documento, ma proporrà una chiave di lavoro concreta: trasformare le Indicazioni in scelte. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Le nuove Indicazioni Nazionali 2025 e il curricolo: cosa devono fare le scuole

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