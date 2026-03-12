Nuove Indicazioni nazionali Primo ciclo dal 2026-2027 MIM emana la nota | latino opzionale alle medie e più informatica e approccio all’Intelligenza Artificiale nel curricolo

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le nuove Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione, che entreranno in vigore nel 2026-2027. Tra le novità, il latino sarà opzionale alle medie e ci sarà un aumento dell’insegnamento dell'informatica e dell'approccio all’intelligenza artificiale nel curriculum. La riforma riguarda scuole dell’infanzia e del primo ciclo.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato l’attuazione delle nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo. Il quadro è definito dal decreto ministeriale n. 221 del 9 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 gennaio 2026, e illustrato in una nota inviata ai dirigenti scolastici e agli uffici scolastici regionali. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Pubblicato il regolamento con le nuove Indicazioni nazionali: latino alle medie e aggiornamento dei libri di testo dal 2026/27Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto ministeriale 9 dicembre 2025, n.

Leggi anche: Nuove Indicazioni Nazionali infanzia e primo ciclo, pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Valide dall’a.s. 2026-2027

Contenuti utili per approfondire Nuove Indicazioni

Temi più discussi: Pubblicato il regolamento con le nuove Indicazioni nazionali: latino alle medie e aggiornamento dei libri di testo dal 2026/27; CSPI: Indicazioni per il primo ciclo di istruzione relative alle scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano; Insegnamento della storia: con le Nuove Indicazioni - dice il Ministro - sarà centrale. Ma per ora alla maturità è assente nei tecnici e nei professionali; Gestire la scuola, le novità 2026 (scarica la rivista) : nuove indicazioni nazionali, contrasto dei fenomeni di illegalità, competenze trasversali, istruzione parentale, scuola e privacy, legge 106 e molto altro.

Pubblicato il regolamento con le nuove Indicazioni nazionali: latino alle medie e aggiornamento dei libri di testo dal 2026/27Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto ministeriale 9 dicembre 2025, n. 221, che introduce il nuovo regolamento con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d ... orizzontescuola.it

Atto di Indirizzo del Ministero: introduzione dell’IA nelle scuole, nuovo codice di comportamento del personale scolastico, polizza sanitaria e nuove indicazioni nazionali ...Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito le linee strategiche della propria azione amministrativa con l’Atto di indirizzo politico-istituzionale per il 2026, documento che orienta le poli ... orizzontescuola.it

Edizioni Centro Studi Erickson. . Nuove Indicazioni Nazionali: cosa cambia davvero per la scuola Dall’11 febbraio sono entrate in vigore le nuove Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo, che verranno introdotte progressivamente - facebook.com facebook

Gli investitori attendono nuove indicazioni sui risultati societari con particolare attenzione sui dati di Nvidia, che potrebbero fornire indicazioni rilevanti per il comparto Tecnologico. L’andamento odierno registra una sovraperformance di FTSE MIB e IBEX per B x.com