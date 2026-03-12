Nuove Indicazioni nazionali Primo ciclo dal 2026-2027 MIM emana la nota | latino opzionale alle medie e più informatica e approccio all’Intelligenza Artificiale nel curricolo

Da orizzontescuola.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le nuove Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione, che entreranno in vigore nel 2026-2027. Tra le novità, il latino sarà opzionale alle medie e ci sarà un aumento dell’insegnamento dell'informatica e dell'approccio all’intelligenza artificiale nel curriculum. La riforma riguarda scuole dell’infanzia e del primo ciclo.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato l’attuazione delle nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo. Il quadro è definito dal decreto ministeriale n. 221 del 9 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 gennaio 2026, e illustrato in una nota inviata ai dirigenti scolastici e agli uffici scolastici regionali. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

