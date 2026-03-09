Docente con tre anni di servizio non rientrato nel primo ciclo dei percorsi INDIRE avrà priorità nel secondo ciclo ma non ci sono ancora le indicazioni

Durante il question time del 4 marzo su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto della presidenza nazionale Anief, si è discusso di un docente con tre anni di servizio che, non rientrato nel primo ciclo dei percorsi INDIRE, avrà priorità nel secondo ciclo. Tuttavia, ancora non sono state fornite indicazioni ufficiali sulla questione.

Nel question time del 4 marzo su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto della presidenza nazionale Anief, è stata affrontata una questione legata al conseguimento della specializzazione sul sostegno e agli effetti sull’inserimento nelle graduatorie. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

