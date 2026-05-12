Cerveteri al via i concorsi comunali | 9 nuove assunzioni le figure richieste

Il Comune di Cerveteri ha annunciato l’avvio di concorsi pubblici per l’assunzione di nove figure professionali. Le selezioni riguardano diverse qualifiche e prevedono la possibilità di inserimento nel personale comunale. Le candidature sono aperte e i bandi sono stati pubblicati nelle scorse settimane. Le assunzioni sono previste nel settore amministrativo, tecnico e sociale, con l’obiettivo di rafforzare i servizi offerti alla cittadinanza.

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Cerveteri, 12 maggio 2026 – Il Comune di Cerveteri apre ufficialmente le porte a nuove professionalità. Sono infatti al via i concorsi comunali che porteranno a 9 nuove assunzioni, un passaggio importante per rafforzare gli uffici e sostenere il lavoro della macchina amministrativa. L’annuncio è stato diffuso attraverso una comunicazione istituzionale dell’Ente, che presenta l’iniziativa con lo slogan “Cerveteri per il lavoro”. Un messaggio che lega il reclutamento di nuovo personale non solo alla necessità di coprire posti vacanti, ma anche alla volontà di investire sulle competenze e sul futuro della città.?I bandi pubblicati riguardano settori vitali per il funzionamento dell’Ente:?Agenti di Polizia Locale?Area Amministrativa e Contabile: Istruttori Amministrativi, Istruttori Contabili e Specialisti nelle attività contabili.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Assunzioni a tempo indeterminato al Comune di Civita Castellana: le nuove figure ricercateMentre tra le file del centrodestra locale si respira un clima di tensione, con l’assetto della maggioranza messo a dura prova dagli ultimi... Asili comunali genovesi, nuove assunzioni. I sindacati: "Finalmente"I sindacati: "Le assunzioni riguarderanno insegnanti ed educatrici e copriranno il fabbisogno previsto per l'anno scolastico 2025-2026" Dopo il... Si parla di: Cerveteri assume 9 nuove figure professionali: al via i concorsi pubblici del Comune; Orbetello – Il 52enne Massimo Chiavaioli trovato senza vita in casa a Grosseto.