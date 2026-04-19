Ponte San Nicolò | nuova sfida per l’area storica a 407.200 euro

Il Comune di Ponte San Nicolò ha aperto una nuova gara d’asta per un’area situata tra via Torino e via Roma, con una base di offerta fissata a 407.200 euro. La procedura è stata avviata recentemente e riguarda un terreno di proprietà comunale. La vendita si rivolge a potenziali acquirenti interessati a sviluppare l’area storica nel centro del paese. La scadenza per la presentazione delle offerte non è stata ancora comunicata.

Il Comune di Ponte San Nicolò ha avviato una nuova procedura d’asta per l’area situata tra via Torino e via Roma, proponendo una base d’offerta di 407.200 euro per il rilancio di un compendio di oltre 2.170 metri quadrati. Il tentativo, che segna il terzo appuntamento con il mercato dopo due precedenti esiti negativi, punta a trasformare un vuoto urbano in un polo capace di generare nuovi valori residenziali e commerciali. La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata per il prossimo 5 maggio, mentre l’asta vera e propria si terrà presso la sede municipale il 18 maggio alle ore 10. Questa nuova strategia economica segue i tentativi del 2023, quando la valutazione era stata fissata a 509.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ponte San Nicolò: nuova sfida per l’area storica a 407.200 euro Notizie correlate Don Checo: commedia in veneto a Ponte San NicolòSabato 14 marzo alle 21, la Sala Civica Unione Europea di Ponte San Nicolò ospiterà lo spettacolo Don Checo. PonTeatro 2026, spettacolo “Don Checo” a Ponte San NicolòNuovo appuntamento con PONTEATRO, la rassegna teatrale organizzata del Comune di Ponte San Nicolò, sostenuta dall’assessorato alla cultura con la... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Maschile e femminile: nuovi orizzonti al centro civico di Ponte San Nicolò il 13 aprile 2026; Sabato ecologico a Ponte San Nicolò; Tassa di soggiorno, nuovi comuni la introducono. Gettito 2025 oltre 1,1 miliardi; Guido Chinello, morto dopo 4 giorni di agonia il presidente Amici del Mondo: troppo gravi i traumi subiti nell'investimento in via... Inaugurata la nuova area sgambamento cani in piazzale SpinelliL'evento si è celebrato sabato a Ponte San Nicolò alla presenza dei vertici dell'amministrazione comunale, ma anche dell'assessore regionale Elisa Venturini. Si tratta di un'opera molto attesa da part ... padovaoggi.it Sei di Ponte San Nicolò, se ... facebook