Nuova Renault 4 JP4x4 | torna la cabrio da spiaggia?

Renault ha presentato il nuovo concept della Renault 4, chiamato JP4x4. Si tratta di una vettura che si configura come una crossover da spiaggia, dotata di trazione integrale elettrica. La presentazione è avvenuta in occasione del Roland-Garros 2026, il 18 maggio, durante un evento mondiale. La vettura si distingue per il design ispirato alle cabine da spiaggia e per le caratteristiche tecniche dedicate al fuoristrada leggero.

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Renault svela un nuovo concept della Renault 4: si chiama JP4x4 Concept, è una “crossover da spiaggia” con trazione integrale elettrica e debutta in anteprima mondiale al Roland-Garros 2026 lunedì 18 maggio. Un omaggio dichiarato alle leggendarie versioni Plein Air del 1969 e JP4 del 1981 della 4L originale. Cos’è la JP4x4 e quando si vede. Anteprima mondiale: 18 maggio 2026, stand Renault al torneo Roland-Garros. Quarto concept basato sulla Renault 4 E-Tech Electric, dopo FL4WER POWER, Savane 4×4 e Vision 4Rescue. Renault è premium partner del torneo parigino per il quinto anno consecutivo. Renault 4 JP4x4 Concept, vista laterale. Foto: Renault press media.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Renault 4 JP4x4: torna la cabrio da spiaggia? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Renault 4 JP4x4 Concept, debutto mondiale al Roland-Garros per la “beach buggy” elettrica – FOTO‹ › 1 / 6 renault 4 JP4x4 concept ‹ › 2 / 6 renault 4 JP4x4 concept ‹ › 3 / 6 renault 4 JP4x4 concept ‹ › 4 / 6 renault 4 JP4x4 concept ‹ › 5 / 6... Leggi anche: Nuova Renault 4 Roland-Garros: la leggenda torna davvero? Temi più discussi: RENAULT 4 JP4x4 CONCEPT: RENAULT 4 NELLA VERSIONE CROSSOVER DA SPIAGGIA IN ANTEPRIMA MONDIALE A ROLAND-GARROS 2026; Renault 4 JP4x4 Concept, debutto mondiale al Roland-Garros per la beach buggy elettrica – FOTO; Renault 4 JP4x4 Concept: la beach buggy elettrica debutta a Roland-Garros; Renault 4 diventa buggy: ecco la JP4x4 elettrica per la spiaggia. Renault svela in anteprima al Roland-Garros 2026 la nuova Renault 4 JP4x4 Concept. Un buggy elettrico a trazione integrale che unisce nostalgia anni '80 e mobilità sostenibile. | Da Rumors.it rumors.it/2026/05/12/ren… x.com Renault 4 JP4x4 Concept: la R4 elettrica diventa una spiaggina 4×4Renault 4 JP4x4 Concept debutta al Roland-Garros: spiaggina elettrica 4x4 con design open-air e trazione integrale per l’uso estivo. newsauto.it Renault svela la 4 JP4x4 Concept, la beach buggy elettrica debutta ai Roland-GarrosRenault presenta la nuova Renault 4 JP4x4 Concept, showcar ispirata alle iconiche versioni Plein Air e JP4 della storica Renault 4, che farà il suo debutto mondiale al torneo di Roland-Garros 2026. (A ... ansa.it