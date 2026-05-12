Renault 4 JP4x4 Concept debutto mondiale al Roland-Garros per la beach buggy elettrica – FOTO

Da ilfattoquotidiano.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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© Ilfattoquotidiano.it - Renault 4 JP4x4 Concept, debutto mondiale al Roland-Garros per la “beach buggy” elettrica – FOTO
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