‹ › 1 6 renault 4 JP4x4 concept. ‹ › 2 6 renault 4 JP4x4 concept. ‹ › 3 6 renault 4 JP4x4 concept. ‹ › 4 6 renault 4 JP4x4 concept. ‹ › 5 6 renault 4 JP4x4 concept. ‹ › 6 6 renault 4 JP4x4 concept. La casa della Losanga presenta in anteprima mondiale la nuova Renault 4 JP4x4 Concept in occasione dell’edizione 2026 del torneo di tennis del Roland-Garros, ampliando il percorso di reinterpretazione della storica Renault 4 in chiave contemporanea. La concept car si inserisce nella tradizione delle versioni “Plein Air” e JP4 degli anni passati, proponendo una declinazione orientata al tempo libero e all’utilizzo outdoor. Il progetto adotta un’impostazione da crossover aperto, con carrozzeria priva di capote, tetto traforato e soluzioni pensate per un utilizzo su spiaggia e terreni sabbiosi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Renault 4 JP4x4 Concept, debutto mondiale al Roland-Garros per la “beach buggy” elettrica – FOTO

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