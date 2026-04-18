Nuova Renault 4 Roland-Garros | la leggenda torna davvero?

Il 17 aprile 2026 segnerà il ritorno ufficiale della Renault 4, un modello diventato simbolo negli anni passati. La casa automobilistica ha annunciato la ripresa della produzione della vettura, questa volta con una versione speciale chiamata Roland-Garros. La nuova Renault 4 sarà disponibile in edizione limitata e sarà prodotta in uno stabilimento europeo. La presentazione avverrà in un evento dedicato, che coinvolgerà anche il torneo di tennis del Roland-Garros.

La Renault 4 torna davvero. Non è una speculazione e non è nostalgia da salone: il 17 aprile 2026 Renault ha svelato la showcar della Renault 4 Roland-Garros E-Tech Electric, destinata a debuttare in anteprima mondiale il 18 maggio allo stand ufficiale Renault del torneo parigino, e a entrare in produzione per i listini europei in autunno 2026. È la sesta serie speciale Renault dedicata al tennis, ma la prima che riporta il nome “4” su un’auto prodotta in serie da Renault dopo decenni. Anteprima mondiale al Roland-Garros 2026. Debutto mondiale: 18 maggio 2026, stand Renault allo stadio Porte d’Auteuil. Torneo Roland-Garros 2026: dal 18 maggio al 7 giugno.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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