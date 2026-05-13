Nuova Mazda CX-6e al via il tour italiano Arte in movimento

È iniziato il tour italiano della nuova Mazda CX-6e, intitolato “Arte in movimento”. La presentazione ufficiale si è svolta presso il MAXXI, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo, a Roma. L’evento ha coinvolto i rappresentanti del marchio e gli addetti ai lavori, con l’obiettivo di mostrare le caratteristiche e il design del nuovo modello. La fase di presentazione continuerà in diverse città italiane nel corso dei prossimi mesi.

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ROMA (ITALPRESS) – Dopo il debutto italiano nella prestigiosa cornice del MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, la Nuova Mazda CX-6e si prepara a incontrare il pubblico con il tour nazionale che dal 14 maggio toccherà alcune città italiane attraverso una serie di eventi esclusivi presso le concessionarie Mazda. Pensato come un’esperienza esclusiva dedicata al design, alla tecnologia e alla filosofia progettuale Mazda, il tour offrirà l’opportunità di scoprire da vicino la Nuova Mazda CX-6e, il nuovo SUV elettrico che rappresenta l’evoluzione del linguaggio stilistico Kodo – Soul of Motion e della visione Mazda della mobilità del futuro.🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mazda CX-6e: tecnologia al comando! • Anteprima Notizie correlate Leggi anche: Mazda lancia il power bonus sulla nuova CX-6e Leggi anche: Mazda CX-6e: al via la prevendita con Power Bonus Temi più discussi: Mazda CX-6e 2026: nuova versione BEV ed EREV dalla Cina; Mazda CX-60 2026: i prezzi per il mercato italiano; Mazda CX-60: Fluida e comoda, ma fa poca strada in elettrico; Nuova Mazda CX-40: il modello che mancava. La nuova elettrica Mazda sta arrivando Giovedì 14 Maggio, dalle 15,00, vieni a scoprire in anteprima Nuova Mazda CX-6e da Autoimport in Via Salaria 719, Roma. Registrati ora: autoimport.it/nuova-mazda-cx… x.com Nuova Mazda CX-6e, al via il tour italiano Arte in movimentoROMA (ITALPRESS) – Dopo il debutto italiano nella prestigiosa cornice del MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, la Nuova Mazda CX-6e si prepara a incontrare il pubblico con il tou ... msn.com Mazda lancia il Power Bonus su CX-6e anche in fase di prevenditaMazda rafforza la propria strategia di elettrificazione lanciando il Power Bonus anche sulla Nuova Mazda CX-6e, offrendo ai primi clienti vantaggi che comprendono sconti e un bonus energia precaricato ... ansa.it