Mazda lancia il power bonus sulla nuova CX-6e

ROMA (ITALPRESS) – Mazda inaugura la fase di prevendita della Nuova Mazda CX-6e con l’esclusivo Power Bonus. Questa iniziativa sottolinea l’impegno della Casa verso l’elettrificazione e offre ai primi clienti vantaggi concreti, tra sconti e un bonus energia precaricato sulla Mazda Charging App, rendendo così l’ingresso nel mondo dell’elettrico ancora più semplice e conveniente. L’offerta strategica Power Bonus, già introdotta di recente con la Mazda6e per la gamma elettrica, arriva ora sulla nuova Mazda CX-6e. Il bonus offre un vantaggio complessivo fino a 3.250 euro, composto da 2.250 euro di sconto per chi effettua permuta o rottamazione di qualsiasi usato e aderisce al finanziamento Mazda Advantage, più 1.000 euro di bonus energia precaricato sulla Mazda Charging App. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

