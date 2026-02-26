Mazda ha annunciato l’apertura della prevendita della nuova CX-6e, dopo averla mostrata al Salone di Bruxelles e al MAXXI di Roma. L’azienda introduce anche il Power Bonus, un’offerta già proposta con altri modelli. La fase di prevendita permette ai clienti di prenotare il veicolo prima del lancio ufficiale, offrendo opportunità di acquisto anticipate.

Fino a 3.250 euro di vantaggi tra sconto e bonus energia per la nuova elettrica Mazda L’obiettivo è chiaro: accompagnare il cliente verso l’elettrico con un pacchetto di vantaggi economici immediati e strumenti concreti per la gestione quotidiana della ricarica. Il Power Bonus garantisce un beneficio complessivo fino a 3.250 euro. La formula prevede: 2.250 euro di sconto in caso di permuta o rottamazione di qualsiasi usato con adesione al finanziamento Mazda Advantage L’iniziativa è valida fino al 30 giugno 2026 e prevede un tasso agevolato del 4,99%. Parallelamente, Mazda propone la CX-6e anche con la formula Mazda Rent2, il noleggio a lungo termine “tutto incluso”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mazda CX-6e: al via la prevendita con Power Bonus

