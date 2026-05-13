Nuova Lancia Thesis | ritorna l’ammiraglia italiana?

Una nuova versione della Lancia Thesis potrebbe presto tornare nel segmento delle berline premium europee. La vettura si presenta con un design elegante e minimalista, adottando motorizzazioni elettriche. Lo stile rimane fortemente riconoscibile come italiano, con linee pulite e dettagli curati. Questa proposta sembra puntare a una clientela che cerca un’auto di lusso con un’impronta moderna e sostenibile. È ancora da vedere se il progetto andrà in porto.

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Una nuova Lancia Thesis oggi probabilmente punterebbe a tornare nel segmento delle berline premium europee, ma con un’identità molto diversa rispetto al passato: elegante, minimalista, elettrica e molto “italiana” nello stile. Come potrebbe essere il design. Frontale. Firma luminosa ispirata al nuovo linguaggio stilistico di Lancia già visto sulla Ypsilon. Griglia quasi chiusa (specialmente se EV). Linee pulite e meno aggressive rispetto alle rivali tedesche. Profilo laterale. Berlina fastback elegante oppure hatchback premium. Passo lungo e sbalzi ridotti. Cerchi grandi ma design raffinato, non sportivo estremo. Posteriore. Fanaleria orizzontale sottile.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Lancia Thesis: ritorna l’ammiraglia italiana? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Nuova Lancia Beta HPE: ritorna la station wagon di lusso italiana?L’idea di una “nuova” Lancia Beta HPE è affascinante… ma bisogna capire bene cosa rappresentava davvero l’originale per immaginare un ritorno... Nuova Fiat 132 Mirafiori: ritorno alle origini per l’ammiraglia italianaL’idea di una “nuova Fiat 132” è affascinante… ma partiamo da una cosa chiara: al momento non esiste nessun progetto ufficiale Fiat.