Una vettura chiamata “Nuova Fiat 132 Mirafiori” ha suscitato interesse tra gli appassionati, ma al momento non ci sono annunci ufficiali da parte del marchio. La proposta di una ripresa del modello storico sembra più una suggestione che una conferma reale, dato che non sono stati rilasciati dettagli ufficiali o piani concreti. La discussione rimane quindi nel campo delle ipotesi, senza comunicazioni ufficiali o indicazioni di sviluppo.

L’idea di una “nuova Fiat 132” è affascinante. ma partiamo da una cosa chiara: al momento non esiste nessun progetto ufficiale Fiat. Quello che gira online sono concept e render indipendenti, esercizi di stile senza conferma industriale. Detto questo, immaginare come potrebbe essere oggi è un gioco interessante — e anche realistico se guardiamo al mercato attuale. Da dove partire: cos’era la 132. La 132 originale (1972–1981) era: una berlina grande e comoda. trazione posteriore. ruolo di ammiraglia Fiat dopo la 130 e la Fiat 125. In pratica: l’equivalente Fiat di quello che oggi fanno marchi premium. ma accessibile. Come potrebbe essere oggi una “nuova 132”.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat 132 Mirafiori: ritorno alle origini per l’ammiraglia italiana

FIAT 132 DIESEL 2026 TI È TORNATA! Il Ritorno Più Scioccante di Sempre

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