Una nuova versione della Lancia Beta HPE, la station wagon di lusso italiana, sta attirando l’attenzione. L’idea di un modello aggiornato suscita curiosità, ma è importante analizzare cosa rappresentava l’originale per valutare se un suo possibile ritorno possa essere realistico. La Beta HPE degli anni passati era nota per il suo stile e le prestazioni, caratteristiche che ora vengono prese in considerazione per un eventuale rilancio.

L’idea di una “nuova” Lancia Beta HPE è affascinante. ma bisogna capire bene cosa rappresentava davvero l’originale per immaginare un ritorno credibile. Cos’era davvero la Beta HPE. La Beta HPE degli anni ’70 non era una classica station wagon premium come oggi le intendiamo. Era una shooting brake: metà coupé, metà familiare. Univa stile sportivo e praticità con portellone e 4 posti. Disegnata da Pininfarina, con un posizionamento abbastanza originale per l’epoca. In sostanza: non era una “wagon di lusso”, ma una sportiva elegante e alternativa. Come potrebbe rinascere oggi. Se Lancia riportasse in vita il nome Beta HPE, difficilmente farebbe una station wagon classica tipo Audi A4 Avant.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Lancia Beta HPE: ritorna la station wagon di lusso italiana?

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